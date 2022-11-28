Utair лишился нескольких зарубежных рейсов

Росавиация отказала авиакомпании Utair в выполнении ряда зарубежных перелетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Росавиации, авиакомпании не выдали разрешение на выполнение 15 рейсов в Ирак, ОАЭ, Казахстан, Киргизию и Таджикистан из восьми российских городов, в том числе Уральского федерального округа (УрФО).

Так, например, отозвано разрешение на перелеты Тюмень – Шарджа (ОАЭ), Сургут – Шарджа (ОАЭ), Тюмень – Душанбе (Таджикистан). Причина отказа – низкий объем перевозок Utair по России.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что Utair может столкнуться с необходимостью вернуть субсидии на перелеты внутри страны из-за концентрации на зарубежных перевозках. По данным "Ъ", речь идет о субсидиях за полеты в апреле — октябре в размере 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями. На 10 ноября, по данным Минфина, перечислено 90,9 млрд руб. Utair получила 4,6 млрд руб., но якобы не выполнила условия субсидии: согласно постановлению правительства 761, минимальный налет по стране должен составить 72% от уровня апреля—октября 2021 года, а у Utair он будто бы не достигает 58%.

Позднее на пресс-конференции губернатор Наталья Комарова не подтвердила эту информацию и сообщила, что, по официальным данным, у Utair таких трудностей нет.

"Росавиация претензий не предъявляет и компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии - примеч. ред.] и риска, что придется разыскивать больше 4 млрд руб. нет", - заявила Комарова.

Она также подчеркнула, что маршрутная сеть внутри региона не сокращается. Муниципальные перевозки получают ежегодно дотации. Дотации Utair на билеты составляют 2 млрд руб. ежегодно. И на будущий год эти деньги тоже заложены. Пандемийный 2021 год компания закончила с доходом.