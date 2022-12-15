Иск УВЗ к Минобороны рассмотрят в феврале 2023 года

Арбитражный суд Москвы назначил дату рассмотрения иска корпорации "Уралвагонзавод" к Министерству обороны России.

Напомним, иск был подан еще в октябре. Согласно опубликованному определению, речь идет о взыскании суммы долга по государственному контракту от 2019 года – более 138 млн рублей. Накануне, 14 декабря, состоялось предварительное слушание.

Как сообщается в электронной картотеке дел, на нем была назначена дата судебного заседания. Иск рассмотрят 22 февраля 2023 года в Арбитражном суде столицы.

Напомним, недавно "Уралвагонзавод" зарегистрировал два новых товарных знака – "Прорыв" и "Терминатор". Под этими именами известны танк Т-90М и боевая машина поддержки танков, которые производятся на УВЗ.