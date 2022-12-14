Президент Международной ассоциации бокса приветствует решение WBA восстановить российских спортсменов в рейтингах

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев приветствует решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) восстановить российских и белорусских спортсменов в рейтингах организации.

"Спорт должен существовать вне политики - это принцип, которого мы придерживаемся в IBA. После нашей личной встречи с президентом [WBA] Хильберто Мендосой мы пришли к общему мнению на этот счет. Я рад, что руководство WBA разделяет этот принцип, и приветствую сегодняшнее решение по восстановлению российских и белорусских спортсменов в рейтингах WBA", - приводит слова Кремнева ТАСС.

Информация о том, что россияне и белорусы восстановлены в рейтингах WBA появилась сегодня на портале организации. В заявлении говорится, что "спортсмены не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к ситуации на Украине или какому-либо продолжающемуся конфликту".