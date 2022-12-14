Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации

Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Соответствующее заявление опубликовано на портале организации. В нем говорится, что "спортсмены не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к ситуации на Украине или какому-либо продолжающемуся конфликту".

"Ради спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA. Решение было принято после тщательного обсуждения всех членов обоих комитетов", - уточнили в ассоциации.