14 Декабря 2022
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Фото: Благотворительный фонд РМК

Депутат Олег Нилов на "Ёлке желаний" пошутил про мальчика Вову из Киева, "мечтающего о ракетах"

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов на благотворительной акции "Ёлка Желаний" пошутил про мальчика "Вову из Киева, который мечтает о ракетах". Видеоролик появился в социальных сетях передаёт корреспондент Накануне.RU.

На ёлке желаний висят новогодние пожелания от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от граждан с ограниченными возможностями. Чиновники снимают открытки с пожеланиями и стараются их выполнить. Депутат Нилов снял одну из таких открыток и якобы прочитал в ней: "мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах".

"Вова, ты получишь ракеты, жди", - сказал Нилов, однако сразу добавил, что это шутка. Впрочем, судя по реакции, коллеги подобный юмор не оценили.

РИА "Новости" парламентарий пояснил, что под "мальчиком Вовой из Киева" имел ввиду президента Украины Владимира Зеленского.

"Естественно имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский. Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш", - заявил депутат.

По словам Нилова, в рамках акции он подарит смарт-часы девочке из ДНР.

Теги: Олег Нилов, Ёлка Желаний, мальчик Вова, ракеты, Владимир Зеленский



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