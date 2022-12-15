Шутку депутата Нилова про ракеты для "мальчика Вовы" в Госдуме посчитали "неуместной"

Шутка про новогоднюю мечту о ракетах "мальчика Вовы из Киева", которую произнес депутат Госдумы Олег Нилов на благотворительной акции "Елка желаний", вульгарна и неуместна.

Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Думы по этике Ярослав Нилов. "Дети ни в чем не виноваты – ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Москве", – считает он. Пока неизвестно, будет ли поведение Олега Нилова рассматриваться в комиссии по этике.

"Когда будет комиссия, когда будет повестка, тогда будем рассматривать. А сейчас не о чем говорить", – заявил парламентарий, сообщают "Ведомости".

Напомним, Олег Нилов на благотворительной акции "Ёлка Желаний" пошутил про мальчика "Вову из Киева, который мечтает о ракетах".