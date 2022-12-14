Книжный фестиваль в Екатеринбурге может стать альтернативой Comic con

В юбилейный год в Екатеринбурге пройдет международный книжный фестиваль с писателями, художниками комиксов и любителями литературы - "Красная строка". Сегодня на "Совете неравнодушных" представили концепцию мероприятия. Его могут провести в формате Comic con, где каждый сможет нарядиться в любимого персонажа из литературы - как российской, так и зарубежной.

Фестиваль не будет приурочен к 300-летию города, однако провести его планируется именно в 2023 году, когда уральская столица у всех на слуху. Таким образом новая традиция Екатеринбурга зародится на глазах у всей страны. Фестиваль планируется провести на Плотинке 25, 26 и 27 августа. Также будут подготовлены 33 отдельные площадки с привязкой к знаменитым местам города в зависимости от жанра. Так, политическая литература будет продаваться возле резиденции губернатора или администрации города, мистика - в эзотерическом магазине, а критика и искусство - в музеях и консерваториях. Организаторами предусмотрены фудкорт, ярмарка, места для чтения, аудиозоны, лектории и многое другое.

"На сегодняшний день мы получили от шанхайской книжной ярмарки письма поддержки для грантов и заверения, что делегация Китайской народной республики у нас будет на ярмарке", - заявил организатор Евгений Горенбург.

На фестиваль уже позвали более 70 экспертов и писателей, среди которых автор "Перевал Дятлова или тайна девяти" Анна Матвеева, автор "Хлорофилия" и "Живая земля" Андрей Рубанов и многие другие. На мероприятие приедут представители более 100 издательств, в том числе "Альпина", "МиФ", "Питер", "Эксмо", "Аст", Corpus и BUBBLE. Планируется что фестиваль посетит свыше 50 тыс. человек.