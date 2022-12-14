На улицах Екатеринбурга внедряют интеллектуальные транспортные системы

В мэрии Екатеринбурга рассказали о внедрении интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на улицах города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это делается в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Интеллектуальные транспортные системы – единый комплекс автоматизированных систем, позволяющий осуществлять сбор, обработку и передачу информации о работе и состоянии инфраструктуры для оптимизации управления наземным транспортом. Состоит он из семи подсистем – от мониторинга параметров транспортных потоков и управления дорожным движением до системы информирования населения города и участников дорожного движения.

Например, с помощью информационных табло, установленных на наиболее загруженных направлениях, водители смогут получать информацию об осложнениях на дорогах, рекомендуемых направлениях объездов и скорости движения. Пассажиры же с помощью аналогичных табло узнают сведения от выбора маршрута и вида транспорта до возможности пересадок.

Кроме этого, система управления парковочным пространством упорядочивает парковку за счет размещения на специальных табло информации о ближайших паркингах и наличии там свободных мест. А ситуационный центр ИТС, куда поступает вся собранная информация (в том числе, фото и видео), обеспечивает совместную работу всех составляющих и взаимодействие с другими городскими службами.

По словам специалистов Центра организации движения, только в текущем году благодаря реализации проекта удалось установить более 300 видеокамер, модернизировать 15 светофорных объектов и программное обеспечение по управлению ими. Из новинок, которые запомнятся жителям и гостям Екатеринбурга, можно отметить несколько нововведений.

Так, возле гимназии №120, на улице Степана Разина, 71, специалисты установили первую проекционную "зебру". Она не заменяет обычную разметку на дороге, но дублирует ее в темное время суток и плохую погоду (снег, дождь, туман). Эксперимент продлится три месяца. Дополнительно к "зебре" идет датчик с функцией подсчета количества людей, которые переходят дорогу. Такое действие позволит проанализировать, например, необходимость установки светофора в определенном месте, а не только простого пешеходника.

Появился в городе и первый метеопост – на перекрестке улиц Кирова и Токарей. Мачта, на которой установлены датчики температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра, датчик осадков и датчик видимости, позволит своевременно принимать меры по очистке дорожного полотна от снега и гололеда, а также ограничивать разрешенную скорость. По словам специалистов, в Екатеринбурге такие метеопосты будут устанавливать возле мостов.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", в рамках которого реализуются мероприятия по внедрению ИТС, стартовал в 2017 году. Он продлится до 2030 года.