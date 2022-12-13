Мэрия Екатеринбурга запускает специальный сайт к 300-летию города

В Екатеринбурге запустят специальный сайт к 300-летию города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

На портале будут собраны все проекты и направления подготовки к празднику, а также интересные факты и события из жизни столицы Урала. Он будет включать в себя несколько разделов. Так, раздел "Жителям" познакомит горожан со всеми важными проектами, которые повышают качество жизни и реализуются в Екатеринбурге к предстоящему 300-летию: развитие объектов культуры, здравоохранения, спорта, благоустройство общественных территорий и многое другое.

В разделе "Афиша" можно будет найти информацию о всех событийных проектах юбилея с широкой системой фильтров по месяцу проведения, формату и аудитории. Будет реализована форма обратной связи "Предложи событие", где организации и городские сообщества смогут включить свои мероприятия в программу праздника.

Также на сайте появятся разделы "О событии", "Туристам", "Друзья города", "Спецпроекты" и другие. В них можно будет загружать аудиофайлы, видеофайлы, документы, создавать фотогалереи, формы обратной связи. Таким образом, появится возможность пополнять уже имеющуюся информационную базу. Будет доступна и мобильная версия портала.

Как пояснили в мэрии, в тестовом формате сайт будет запущен уже во второй половине декабря. А к марту 2023 года он начнет полноценную работу.

"Надеюсь, что ресурс станет полезным сервисом, где журналисты, жители и гости города смогут получать всю необходимую информацию о нашем большом юбилее и исторических вехах столицы Урала. Нам очень хотелось бы, чтобы горожане каждый день заходили на сайт 300-летия Екатеринбурга за новым фактом или интересными событиями, или же просто посмотреть уникальные фотографии", - заявил глава города Алексей Орлов.