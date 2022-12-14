14 Декабря 2022
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Образование Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюмени на дистант перевели все школы города и учреждения допобразования

С 15 декабря по 23 декабря все школы города Тюмени и учреждения дополнительного образования ( в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение принято на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован во всех возрастных группах населения.

За 49 неделю (с 5 декабря по 11 декабря) показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте увеличился на 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует грипп А (H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", а также грипп В и другие респираторные вирусы негриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания.

В Тюменской области привито более 60% совокупного населения. Самым эффективным способом в предупреждении тяжелых осложнений гриппом является вакцинация. Циркулирующие вирусы гриппа сходны с вакцинными штаммами и чувствительны к противовирусным препаратам, что подтверждает высокую эффективность вакцины.

В настоящее время наблюдается относительная стабилизация процесса по COVID-19 в регионе. По итогам 49 недели показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 41,4. В регионе низкий уровень интенсивности эпидемиологического процесса. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления.

Теги: грипп, орви, дистанционное обучение, школы



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