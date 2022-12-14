Уралец частично разобрал железнодорожный мост, чтобы сдать его в металлолом

На Среднем Урале транспортные полицейские задержали похитителя железнодорожного имущества. Мужчина собирался сдать в металлолом части моста.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть на станции Нижний Тагил поступило заявление от работника одного из предприятий. Тот пояснил, что в ходе планового осмотра железнодорожного моста через реку Тагил увидел отсутствие крышек укрытия кабеля. Ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Прибывшие на место силовики заметили на снегу следы мотоцикла, которые привели их к садовому участку. Там полицейские обнаружили и изъяли похищенные детали, а хозяин дома был задержан и доставлен в отдел.

По словам 38-летнего мужчины, в тот день он приехал на мотоцикле к железнодорожному мосту, открепил от него 14 крышек укрытия кабеля, перетащил их в транспортное средство и привез домой. Там уралец распилил похищенные крышки пополам, чтобы сдать их в пункт приема металлолома.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Проводится расследование.