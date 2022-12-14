Свердловский подросток будет тренироваться со сборной России по хоккею

Подросток из уральского поселка Новоуткинск выйдет на лед вместе со сборной России по хоккею.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, со своей мечтой 15-летний Константин обратился в проект "Елка желаний". Парень попросил встречу с Кириллом Капризовым, который сейчас играет в НХЛ.

Организовать встречу с известным хоккеистом не получилось, но Косте предложили достойную замену. Уже завтра, 15 декабря, подросток из многодетной семьи в сопровождении свердловского уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова полетит в Москву, чтобы принять участие в совместной тренировке со сборной России по хоккею.

"Я сам в детстве играл в хоккей и мечтал встретиться со сборной СССР. А теперь исполняю похожую мечту пацана из Новоуткинска, и не только я. Получается, Дедами Морозами тут выступили и спортсмены, и главный тренер Алексей Жамнов, и администрация команды", - рассказал Мороков.

Известно, что Константин активно занимается спортом и выходит на лед в составе местного клуба "Буратино". В этом году администрация Новоуткинска обещает завершить заливку корта клуба на следующей неделе.