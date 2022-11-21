21 Ноября 2022
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Спорт
Фото: Reuters/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Малкин сыграл свой 1000-й матч в НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин сыграл свой 1000-й матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" помог своей команде обыграть в гостях "Чикаго Блэкхокс" со счётом 5:3. На счету Малкина одна заброшенная шайба.

Всего в активе российского спортсмена 1166 очков в НХЛ (452 гола и 714 передач).

Добавим, что в июле 2022 года 36-летний Малкин заключил с "Пингвинз" новый контракт сроком на 4 года на общую сумму в 24,4 миллиона долларов.

Теги: хоккей, Евгений Малкин, матчи, НХЛ



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