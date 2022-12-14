14 Декабря 2022
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Фото: Совет Федерации

Генпрокурор РФ Краснов выступил за обмен опытом с Ираном по вопросу борьбы с массовыми беспорядками

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил за обмен опытом в вопросе подавления массовых беспорядков ("по борьбе с попытками дестабилизировать внутригосударственную ситуацию"). Об этом он договорился с главой судебной системы Ирана Голямом Хоссейн Мохсени-Эджеи в Тегеране.

Российский прокурор заявил, что РФ и Иран сталкиваются с похожими угрозами и вызовами.

В Иране уже несколько месяцев проходят массовые протесты. Толчком послужила смерть девушки, которую из-за отказа носить хиджаб забрала полиция нравов, в отделении полиции она умерла. После этого начались акции протеста против распространения шариатских норм и законов и против ограничения свобод. Активистов задерживают, многих приговаривают к серьезным наказаниям, казнили уже двух человек.

Теги: игорь краснов, генеральный прокурор, иран, массовые беспорядки



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