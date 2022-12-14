Детский омбудсмен высказался о свердловчанке, годами воспитывавшей дочь соседа-алкоголика

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал историю женщины, годами занимавшейся воспитанием дочери своих соседей вместо них самих.

Ранее сообщалось, что жительница Верхней Пышмы по имени Наталья на протяжении двух лет растила и воспитывала ребенка своих соседей-алкоголиков. За это время маленькая Даша стала называть ее мамой, однако недавно отец девочки вернулся домой с новой женщиной и забрал дочь обратно. По словам Натальи, сосед продолжает пить, педагоги отмечают внезапную отстраненность ребенка, а органы опеки якобы не реагируют.

Тогда на ситуацию обратил внимание Игорь Мороков. Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге детский омбудсмен рассказал об итогах проверки.

"В этих случаях нужно подходить очень аккуратно. Попробуйте примерить на себя всю историю. Я бы не стал давать оценок, что это пропащая семья алкоголиков, у нас другая информация. Попробуйте понять: это родной отец. Представьте, что у вас родного ребенка будут забирать – наверное, это не очень", - заявил Мороков, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, сейчас аппарат детского уполномоченного совместно с управлением социальной политики пытается урегулировать ситуацию.

"Это не быстрое дело, сразу это не решить. Но, думаю, что мы найдем варианты договоренностей", - заключил омбудсмен.

Напомним, также сегодня Игорь Мороков призвал всех забыть историю с уральской "девочкой из шкафа".