14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Детский омбудсмен: в Свердловской области есть случаи ювенальной юстиции

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области заявил, что в регионе есть отдельные случаи ювенальной юстиции. Об этом Игорь Мороков рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.
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По его словам, что касается вмешательства в семью, есть единичные случаи, когда в аппарат детского омбудсмена поступают обращения на эту тему.

"Они подтверждаются достаточно редко, но они есть. Связаны они не с системой или методическими разработками, которые используются в работе с неблагополучными семьями. Они связаны с личным пониманием некоторых специалистов, каким образом эту проблему решить. Самая главная мотивация у них одна – ребенку помочь", - заявил Мороков.

По его мнению, сегодня данное направление в Свердловской области не реализуется. Что касается жалоб детей на своих родителей, по данным обмудсмена, в основном такие обращения поступают в адрес приемных семей.

"Немного было таких обращений, порядка трех или четырех. По собственным родителям, слава богу, никто не обращается. Но я не говорю, что там проблем нет", - добавил Игорь Мороков.

Напомним, недавно стало известно, что сенаторы во главе с Еленой Мизулиной предлагают дополнить Семейный кодекс определением понятия "традиционные семейные ценности".

Теги: ювенальная юстиция, Мороков, омбудсмен



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