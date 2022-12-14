14 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:УФСБ России по Челябинской области

20-летней студентке из Екатеринбурга дали 11 лет за продажу наркотиков

20-летняя студентка одного из техникумов Екатеринбурга отправится в исправительную колонию общего режима на 11 лет за продажу наркотических веществ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, девушка начала употреблять вместе с мужем, однако после того, как супруга посадили за незаконный оборот наркотиков, занялась сбытом сама.

Установлено, что 9 сентября прошлого года девушка незаконно приобрела у неустановленного лица синтетическое вещество массой 6,39 гр. Наркотик осужденная хранила у себя дома, при этом части из приобретенного она собиралась продать. Затем с ней связался мужчина, который сыграл в операции "Проверочная закупка" роль закупщика. Когда оба встретились и девушка в обмен на деньги протянула "покупателю" пакетик со синтетикой, ее сразу же задержали правоохранители.

Студентке предъявили обвинения по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств, в крупном размере). Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил девушку к 11 годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, наркотик, студентка, продажа, суд



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