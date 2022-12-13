13 Декабря 2022
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Московские власти отрицают кражу базы данных столичных школьников и их родителей

Департамент информационных технологий мэрии Москвы отрицает, что в открытом доступе в сети оказалась база данных портала "Московская электронная школа" (данные об учителях, учениках и их родителях).

"Информация об утечке данных пользователей Московской электронной школы не соответствует действительности. Анализ показал, что опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей Московской электронной школе. Сервисы МЭШ работают в штатном режиме, данные пользователей находятся под защитой", - цитирует РБК комментарий департамента.

Ранее Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что некие хакеры (ряд других источников указал, что они были украинскими) опубликовали файл с 3,6 млн телефонных номеров и 5,5 млн адресов электронной почты. Также там есть номера СНИЛС, даты рождения и другая персональная информация.

Теги: база данных, школьники, москва, утечка



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