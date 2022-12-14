США высказались "категорически против" возвращения сербских силовиков на север Косово

В Вашингтоне выступают категорически против того, чтобы сербские силы возвращались на север Косово.

"Мы это категорически отвергаем. Мы это вообще не поддерживаем", - заявил специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар.

Он напомнил, что Косово располагает "серьезными гарантиями" со стороны Вашингтона в сфере безопасности, это проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР).

В четверг власти Сербии намерены запросить у действующих под эгидой НАТО сил КФОР согласие на отправку сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины, пишет "Интерфакс". Белград направит запрос согласно резолюции 1244 Совета безопасности ООН.

Напряженность на границе самопровозглашенного края и Сербии нарастает уже несколько недель. 10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики серба Деяна Пантича по подозрению в "терроризме". 11 декабря на севере Косово произошло минимум три перестрелки. В тот же день Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края.