Прокуратура выяснила, почему дети в уральском селе ходят в школу через федеральную трассу

14 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Прокуратура выяснила, почему дети в уральском селе ходят в школу через федеральную трассу

Прокуратура завершила проверку и выяснила, почему учащимся школы Талицкого района приходится ежедневно перебегать федеральную трассу, по которой ездят грузовики. Как оказалось, ранее школьников отвозил автобус, однако с недавнего времени его работа была приостановлена.

"На момент проверки, лимит бюджетных денежных средств на заправку горюче-смазочными материалами школьного автобуса был исчерпан, в связи с чем эксплуатация автобуса была приостановлена. Директором Яровской школы своевременно не было обеспечено изменение в бюджетной смете учреждения в части расходов по фонду оплаты ГСМ. По данному факту прокуратура начальнику управления образования администрации Талицкого городского округа внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника учреждения", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Вопрос был решен, и с 14 ноября учащихся Горбуновской школы снова стали подвозить к образовательному учреждению. Более того, в ходе проверки выяснилось, что на участках трассы "Екатеринбург – Тюмень" между населенными пунктами "с. Горбуновское - д. Первунова" и "д. Бор - д. Ососкова" нет надземных пешеходных переходов, из-за чего пересечь дорогу безопасно не представляется возможным.

В связи с этим прокуратура Талицкого района обратилась в суд с иском к ФКУ "Уралуправтодор", от которого потребовала организовать на 196 км и на 207 км автодороги пешеходные переходы в течение полугода. Представители дорожного агентства совместно с представителями областного минтранспорта съездили на место и приняли решение об устройстве в 2023 году двух надземных пешеходных переходов на указанных участках.

Ход и результаты рассмотрения актов реагирования, а также фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Теги: Горбуновское, федеральная трасса, школьник, школа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети