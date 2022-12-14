Прокуратура выяснила, почему дети в уральском селе ходят в школу через федеральную трассу

Прокуратура завершила проверку и выяснила, почему учащимся школы Талицкого района приходится ежедневно перебегать федеральную трассу, по которой ездят грузовики. Как оказалось, ранее школьников отвозил автобус, однако с недавнего времени его работа была приостановлена.

"На момент проверки, лимит бюджетных денежных средств на заправку горюче-смазочными материалами школьного автобуса был исчерпан, в связи с чем эксплуатация автобуса была приостановлена. Директором Яровской школы своевременно не было обеспечено изменение в бюджетной смете учреждения в части расходов по фонду оплаты ГСМ. По данному факту прокуратура начальнику управления образования администрации Талицкого городского округа внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника учреждения", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Вопрос был решен, и с 14 ноября учащихся Горбуновской школы снова стали подвозить к образовательному учреждению. Более того, в ходе проверки выяснилось, что на участках трассы "Екатеринбург – Тюмень" между населенными пунктами "с. Горбуновское - д. Первунова" и "д. Бор - д. Ососкова" нет надземных пешеходных переходов, из-за чего пересечь дорогу безопасно не представляется возможным.

В связи с этим прокуратура Талицкого района обратилась в суд с иском к ФКУ "Уралуправтодор", от которого потребовала организовать на 196 км и на 207 км автодороги пешеходные переходы в течение полугода. Представители дорожного агентства совместно с представителями областного минтранспорта съездили на место и приняли решение об устройстве в 2023 году двух надземных пешеходных переходов на указанных участках.

Ход и результаты рассмотрения актов реагирования, а также фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.