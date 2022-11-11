Прокуратура выяснит, почему дети в уральском селе ходят в школу через федеральную трассу

Прокуратура проверит, почему дорога в школу у детей талицкого села проходит через федеральную трассу.

Ранее СМИ писали о школьниках из села Горбуновское, которые по пути на учебу вынуждены перебегать через федеральную трассу, опасаясь большегрузов. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц управления образования местной администрации. Особе внимание уделят организации подвоза детей к образовательным учреждениям и соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.



По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.