В Екатеринбурге полиция нагрянула в логопарк Кольцово, где дрались мигранты

В Екатеринбурге силовики провели рейд в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал". Он прошел накануне, 13 декабря, на территории обслуживания отдела полиции №6, в районе логопарка Кольцово.

В рейде приняли участие сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, представители подразделений по исполнению административного законодательства и вопросам миграции. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, всего за время операции было проверено 234 иностранных гражданина. В территориальный ОВД доставлены 34 мигранта – для установления их личностей и проверки по базам учета.

"Как оказалось, некоторые мигранты даже не утруждали себя ношением документов, удостоверяющих личность и на право пребывания на территории России", - отметили в полиции.

В результате проверок составлено восемь административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. В отношении нарушителей рассмотрят вопрос о выдворении их из страны.

Как добавили в МВД, рейды в рамках операции "Нелегал" будут продолжены, в том числе, и в других районах уральской столицы.

Напомним, незадолго до рейда у сортировочного пункта OZON в Кольцовском логопарке Екатеринбурга произошла массовая драка сотрудников компаний-подрядчиков. Десятки мигрантов ругались, кричали, толкались и избивали друг друга.