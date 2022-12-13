Мигранты устроили массовую драку у пункта OZON в Екатеринбурге

У сортировочного пункта OZON в Кольцовском логопарке в Екатеринбурге произошла массовая драка сотрудников компаний-подрядчиков. Десятки мигрантов ругались, кричали, толкались и избивали друг друга.

Как пояснили в пресс-службе OZON, потасовка произошла еще 6 декабря в конце рабочей смены, однако службе безопасности удалось довольно быстро урегулировать конфликт. Сейчас все участники драки отстранены от работы, а логистический центр работает в прежнем режиме.

В пресс-службе городской полиции также рассказали, что разбираются в деталях инцидента.

Позднее в СМИ появилась информация от якобы участника действий. Сотрудник компании рассказал, что потасовка произошла из-за проблем с общественным транспортом - каждый после трудового рабочего дня хотел занять место в автобусе, поскольку из-за большого количества пассажиров регулярно происходит давка.