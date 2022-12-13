13 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: telegram-канал Ural Mash / t.me/url_mash

Мигранты устроили массовую драку у пункта OZON в Екатеринбурге

У сортировочного пункта OZON в Кольцовском логопарке в Екатеринбурге произошла массовая драка сотрудников компаний-подрядчиков. Десятки мигрантов ругались, кричали, толкались и избивали друг друга.

Как пояснили в пресс-службе OZON, потасовка произошла еще 6 декабря в конце рабочей смены, однако службе безопасности удалось довольно быстро урегулировать конфликт. Сейчас все участники драки отстранены от работы, а логистический центр работает в прежнем режиме.

Массовая драка мигрантов на сортировочном пункте "Озона"(2022)|Фото: telegram-канал Ural Mash / t.me/url_mash

В пресс-службе городской полиции также рассказали, что разбираются в деталях инцидента.

Позднее в СМИ появилась информация от якобы участника действий. Сотрудник компании рассказал, что потасовка произошла из-за проблем с общественным транспортом - каждый после трудового рабочего дня хотел занять место в автобусе, поскольку из-за большого количества пассажиров регулярно происходит давка.

Теги: мигрант, драка, OZON



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