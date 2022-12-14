14 Декабря 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Минтранс Пермского края

В Прикамье появились первые такси, окрашенные в единый цвет

Пермская Таксомоторная компания оклеила первые 17 автомобилей в соответствии с дизайн-макетом брендирования легкового такси, утвержденным в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтранса.

С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон Пермского края "О такси". Он предполагает, что кузов транспортного средства должен иметь белый цвет, а на всей боковой поверхности автомобиля нанесена специальная красно-белая оклейка из элементов в виде квадратов (ширина наклейки составляет от 15 до 25 см).

Стандартизация облика транспортных средств позволит: выделить их из общего потока, дать преференции на дороге, убедиться, что пассажиры пользуются услугами легального перевозчика.

Всего на территории региона с 1 сентября 2022 года по новым правилам выдано уже 27 лицензий на осуществление деятельности, связанной с перевозкой пассажиров легковым такси.

Напомним, ранее общественный совет по развитию такси заявлял, что эти требования являются барьером для легальной таксомоторной деятельности. Совет полагает, что если цель авторов законопроекта гармонизировать такси с муниципальным общественным транспортом, то на размещение красно-белого шашечного пояса необходимы субсидии, чтобы компенсировать затраты, которые понесут перевозчики, приводя автомобили в соответствие с новыми требованиями.

В Пермском крае такси окрасили в единый цвет(2022)|Фото: Минтранс Пермского края

Во время круглого стола, проведенного в конце прошлого года по инициативе бизнес-омбудсмена, заместитель министра транспорта Пермского края Александр Полыгалов сообщил, что необходимость приведения всех такси региона к единому стилю обусловлена потребностями обеспечения безопасности оказываемой услуги. А также пояснил, что выданные до вступления в силу новых требований разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси будут действительны до истечения их срока действия в пять лет.

И, как правило, через пять лет автомобили такси их владельцы меняют в связи с большим пробегом транспортного средства и существенными износом узлов и агрегатов, т.е. при приобретении другого автомобиля существует возможность сделать выбор в пользу белых автомобилей, которые у автодилеров стоят дешевле.

Теги: такси, законопроект, минтранс, единый цвет



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