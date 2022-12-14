США обвиняют пятерых россиян в закупке военной продукции для российских спецслужб

Пятерым гражданам России, а также двум американцам грозит до 30 лет лишения свободы в США за закупки продукции военного и двойного назначения для поставок в РФ в обход санкций.

По данным министерства юстиции США, семь человек подозреваются в организации подпольной закупочной сети Serniya.

Задержаны трое подозреваемых, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ожидает экстрадиции в Эстонии.

По мнению американских властей, сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой Минобороны, "Ростех", "Росатом", Службу разведки и ФСБ. При этом каких-либо доказательств американская сторона не привела.

Конощенок якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. Американские власти подозревают, что он является действующим сотрудником ФСБ, пишет РИА Новости.