Мэр Братска пожаловался на соцсети, в которых "хайпуют" на отключении тепла в городе

В Братске в 30-градусные морозы из-за аварии подача тепла прекратилась в 80 многоквартирных домов, где проживает почти 15 тыс. человек. При этом власти настаивают на том, что температура воздуха в этих домах плюсовая, поэтому пункты обогрева не требуются.

Мэр Братска Сергей Серебренников сообщил, что сейчас на месте аварии в районе проспекта Ленина идут сварочные работы. После этого начнется заполнение систем теплоснабжения. На все про все уйдет около четырех часов. По словам мэра, заседание комиссии по ЧС проходило в одном из отключенных от тепла зданий, и "участники заседания подтвердили, что температура воздуха в помещении комфортная, несмотря на то, что здание высотное".

"Угрозы разморозки теплосистемы по-прежнему нет. Управляющие компании имеют в наличии тепловые пушки и необходимое оборудование для подачи тепла по обратному трубопроводу", - добавил глава города.

В одном из домов на проспекте Ленина нет еще и электричества – там затопило щитки, сейчас их сушат, на что также уйдет несколько часов.

"До момента устранения аварии в городе введен режим повышенной готовности", - добавил Серебренников.

"Уважаемые братчане, прошу не читать недостоверную информацию в социальных сетях. И обращаю внимание блогеров и администраторов братских социальных сетей, что не нужно хайповать на таких ситуациях. Авария может произойти в любом месте и в любое время, важно оперативное реагирование. И сейчас все необходимые службы в этой работе задействованы", - пожаловался мэр.