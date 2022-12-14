14 Декабря 2022
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Происшествия Иркутская область
Фото: Накануне.ru

В Братске из-за порыва теплосети школьники не пошли на занятия

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал о серьезной коммунальная аварии в Братске – прорыве теплосети на проспекте Ленина.

"Работы шли всю ночь. На месте – мэр Братска Сергей Серебренников. С ним на постоянной связи. Он доложил, что на данный момент место прорыва найдено. Под отключение попало 83 объекта (из них – 14 социальные учреждения, в частности, детские сады и школы). Сегодня 39 детей пошли в дежурные группы, остальные – дома. Школьникам выдали домашнее задание, они так же находятся по домам. Угрозы разморозки систем нет", - написал Кобзев.

В жилые дома тепло подается по обратной схеме. Есть сложности по высотным домам, не хватает давления. Ситуация регулируется в ручном режиме.

Теги: Игорь кобзев, Братск, авария, вода



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