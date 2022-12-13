13 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербурге вводят масочный режим в медицинских и социальных учреждениях

В социальных и медицинских учреждениях Санкт-Петербурга вводят масочный режим из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

В городе заболеваемость этими инфекциями на 76% превысила эпидемический порог, много больных со средней и тяжелой формами ОРВИ.

По распоряжению главного санитарного врача Санкт-Петербурга вводится масочный режим в социальных учреждениях,  стационарных и амбулаторных медучреждениях, также приостановлена плановая госпитализация детей.

Главный санитарный врач России Анна Попова сегодня сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла на 35% за неделю. В 37 регионах показатель превышает среднероссийский уровень.

Среди ОРВИ шире всего распространены риновирусы (9,7%), РС-вирусы (9,3%), метапрневмовирусы (7,2%), а также сезонные коронавирусы (5,3%).

Для вирусов гриппа составляет 52,5% и продолжает расти. Среди штаммов гриппа преобладает А (он же H1N1, он же свиной грипп), он выявлен уже 82 субъектах страны.

Сложнее всего ситуация обстоит в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

Также за неделю на 11% выросла заболеваемость ковидом. Рост заболеваемости фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Теги: санкт-петербург, масочный режим, орви, грипп



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