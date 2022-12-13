На Среднем Урале осуждены "курьеры" из Челябинска, обманувшие пять пенсионеров

На Среднем Урале суд вынес приговор двум жителям Челябинска. Их признали виновными в мошенничестве и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, неустановленные сообщники осужденных (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) звонили по телефону пенсионерам и заявляли о виновности в ДТП их родственников или знакомых. Злоумышленники сообщали, что за освобождение родных от уголовной ответственности, а также якобы "на лечение пострадавших" надо заплатить крупную сумму.

Челябинцы, выполняя роль так называемых "курьеров", получали деньги от свердловских пенсионеров, которые зачисляли на банковские счета преступной группы. Часть средств они забирали себе в качестве "вознаграждения".

В дальнейшем оба гостя из соседнего региона были задержаны в Асбесте. Как показало расследование, от них пострадали пять пенсионеров, которые лишились более 1,5 млн рублей.

Асбестовский городской суд назначил "курьерам" сроки: один получил 3 года и 10 месяцев, другой – 4 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.