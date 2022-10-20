В Екатеринбурге задержан "курьер", похитивший более 4 млн рублей

20 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан "курьер", похитивший более 4 млн рублей

В Екатеринбурге задержали так называемого "курьера", похитившего 4,2 млн рублей у пенсионера. Большая часть денег была в иностранной валюте.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, задержанным оказался 55-летний мужчина, хотя раньше подобными "подработками" занимались в основном молодые люди. "Курьер" во всем сознался и рассказал, что нашел предложение о работе в социальных сетях. Далее все развивалось по стандартному сценарию: одному из пенсионеров позвонили, сообщили, что его внучка якобы попала в ДТП, и потребовали деньги.

Далее "курьеру" прислали координаты жертвы, у которой он забрал более 4 млн рублей в иностранной валюте. Через некоторое время "бегунок" был задержан полицейскими. По месту жительства задержанного силовики изъяли часть похищенного – около 2 тысяч евро и порядка 100 тысяч рублей.

Ранее в полиции уже неоднократно предупреждали, что подобные "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. В МВД еще раз напомнили уральцам, что "подработка курьером" в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество.

В отношении задержанного расследуется дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчина арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: полиция, курьер, валюта, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети