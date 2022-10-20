В Екатеринбурге задержан "курьер", похитивший более 4 млн рублей

В Екатеринбурге задержали так называемого "курьера", похитившего 4,2 млн рублей у пенсионера. Большая часть денег была в иностранной валюте.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, задержанным оказался 55-летний мужчина, хотя раньше подобными "подработками" занимались в основном молодые люди. "Курьер" во всем сознался и рассказал, что нашел предложение о работе в социальных сетях. Далее все развивалось по стандартному сценарию: одному из пенсионеров позвонили, сообщили, что его внучка якобы попала в ДТП, и потребовали деньги.

Далее "курьеру" прислали координаты жертвы, у которой он забрал более 4 млн рублей в иностранной валюте. Через некоторое время "бегунок" был задержан полицейскими. По месту жительства задержанного силовики изъяли часть похищенного – около 2 тысяч евро и порядка 100 тысяч рублей.

Ранее в полиции уже неоднократно предупреждали, что подобные "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. В МВД еще раз напомнили уральцам, что "подработка курьером" в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество.

В отношении задержанного расследуется дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчина арестован, ему грозит до 10 лет лишения свободы.