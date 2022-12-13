13 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: vk.com/freemiass

В Миассе общественники обратились к губернатору из-за демонтированного памятника Ленина на площади Труда

В Миассе общественники просят губернатора Алексея Текслера помочь в восстановлении памятника Ленину, который был демонтирован на площади Труда.

"Большинство общественно активного населения высказывается за возвращение памятника В.И. Ленину на площадь Труда Мы считаем, что власти обязаны выполнить волю жителей", - написали общественники в группе "Текслер, помоги". Они просят губернатора вмешаться в ситуацию и положительно решить вопрос.

Напомним, в сентябре 2021 года общественники обратили внимание властей на разрушение памятника Ленину. У монумента обвалилась часть головы. Они потребовали провести проверку о возможном совершенном акте вандализма и восстановить памятник. После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы. Полиция установила, что противоправные действия в отношении памятника не совершались. Однако в ходе экспертизы, проведенной сотрудниками городской мэрии и специалистами Союза художников России, было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией. Администрация Миасса приняла решение демонтировать памятник и переместить монумент для принятия решения о реставрации или его замене. В августе стало известно, что памятник Ленину не будут восстанавливать. Экспертиза показала, что это технически невозможно и экономически нецелесообразно. При этом жители города проголосовали за концепцию развития благоустройства площади Труда в виде исторического сквера. Концепция предусматривает установку бюста Ленина.

памятник Ленину, Миасс,(2021)|Фото: vk.com/freemiass

Однако общественники не верят в версию о саморазрушении памятника. Они указали на то, что памятники Ленину на территории Миасского городского округа многократно подвергались осквернению со стороны вандалов. Кроме того, в 2018 году в ходе благоустройства площади Труда был произведен косметический ремонт памятника, и никаких трещин на нем не было обнаружено. По словам общественников, памятник был демонтирован варварским способом. "Скульптура была отломана на линии середины ног, от чрезмерного натяжения троса сломались и другие части", - подчеркнули они.

В администрации Миасса в очередной раз напомнили, что экспертиза показала, что восстановление памятника не представляется возможным. "В связи с этим жителям были представлены концепции развития благоустройства площади Труда. Выбранная жителями концепция предусматривает развитие пешеходной инфраструктуры и сохранение сложившейся планировки территории", - отметили в мэрии.

Теги: памятник Ленину, демонтаж,



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