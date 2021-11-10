В Миассе демонтируют памятник Ленину

В Миассе до 15 декабря будет демонтирован памятник Ленину на площади Труда. Монумент будет перемещен для принятия решения о реставрации или его замене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, в сентябре общественники обратили внимание властей на разрушение памятника Ленину. У монумента обвалилась часть головы. Они потребовали провести проверку о возможном совершенном акте вандализма и восстановить памятник. После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы.

Полиция установила, что противоправные действия в отношении памятника не совершались. Однако в ходе экспертизы, проведенной сотрудниками городской мэрии и специалистами Союза художников России, было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией.

"Согласно итоговому акту, косметический ремонт проблему разрушения памятника не устранит, необходим демонтаж скульптуры с постамента и перемещение ее на рабочую площадку для более детального обследования на предмет возможной капитальной реставрации или замены памятника", - рассказали в администрации.

В настоящий момент подготовлен запрос в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области о текущем статусе объекта, предоставлении копий имеющихся документов и соответствующих ограничениях. Сейчас памятник принят на забалансовый учет и внесен в реестр бесхозяйного имущества городского округа.