13 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В аэропорту Красноярска задержан житель Абакана, пытавшийся примкнуть к ВСУ

В аэропорту Красноярска задержан житель Абакана, пытавшийся вступить в ряды украинских войск, сообщили в ФСБ РФ.

Мужчина собирался выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на государственную измену.

Также сообщается, что задержанный совершил "акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона", за что привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 214 УК РФ.

Теги: всу, житель абакана, фсб



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