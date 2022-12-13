13 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области школа заплатит 200 тысяч семье пострадавшего во время динамического часа ученика

В Увате школа заплатит 200 тыс. руб. семье ученика, который пострадал во время пребывания в учебном заведении.

В мае первоклассник во время динамического часа, проходившего под руководством учителя во дворе школы, столкнулся с ехавшим на велосипеде восьмиклассником, сообщает прокуратура Тюменской области. Согласно заключению эксперта, здоровью причинен легкий вред здоровью – он получил рвано-ушибленную рану левой ушной раковины, ссадины лица, правой голени.

Прокурор района обратился с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего и его родителей. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с образовательной организации 150 тыс. руб. в пользу пострадавшего и 50 тыс. руб. – в пользу родителей несовершеннолетнего. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Уват, школа, суд, травма



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