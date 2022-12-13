13 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Пропавшая на Среднем Урале 13-летняя школьница найдена живой

На Среднем Урале найдена пропавшая школьница. Ребенок жив.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивалась 13-летняя Малика П. Девочка пропала в понедельник, 12 декабря, в Верхней Пышме. Поисками школьницы занимались волонтеры и местные полицейские.

В результате сегодня утром девочку удалось отыскать.

"Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!", - сообщили в "Прорыве".

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале судебные приставы нашли пропавшую трехлетнюю девочку и передали ее матери. Оказалось, что все это время ребенка прятал отец.

Теги: поиски, школьница, Верхняя Пышма



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