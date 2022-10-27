27 Октября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери

На Среднем Урале судебные приставы нашли пропавшую девочку и передали матери. Все это время ребенка прятал отец.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина скрывал трехлетнюю дочь от бывшей супруги, с которой по решению суда должен был проживать несовершеннолетний ребенок. Он забрал девочку после развода и не позволял женщине видеться с дочкой более двух лет. Приставами было установлено, что ребенок не посещает детский сад и не проходит плановые обследования по возрасту в детских медучреждениях.

Отец и дочь были объявлены в розыск. В итоге их удалось найти: мужчина прятался в Екатеринбурге и официально нигде не работал, а девочка проживала вместе с ним. Вскоре к уральцу пришли судебные приставы.

В результате принятых мер ребенка передали матери. Под защитой судебных приставов отделения специального назначения женщина с дочкой были сопровождены до их дома.

Теги: приставы, отец, ребенок, розыск, Екатеринбург



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