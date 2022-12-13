В Югре в ДТП погибли два человека. Еще трое получили травмы

В Югре на 705 километре автодороги "Нефтеюганск - Мамонтово" Нефтеюганского района два человека погибли в ДТП. Еще трое получили травмы.

Как сообщили Накануне.RU в окружной Госавтоинспекции, ДТП с летальным исходом произошло 12 декабря, в 19.00.

"25-летний водитель, управляя транспортным средством "Honda", двигаясь со стороны Пыть-Яха в сторону Нефтеюганска, по предварительным данным, при совершении маневра "обгон" в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "ГАЗ", под управлением 35-летнего водителя. В результате происшествия водитель иномарки и его 25-летний пассажир погибли. Водитель отечественного автомобиля и его два пассажира: 47-летняя женщина и 46-летний мужчина, получили травмы", - говорится в сообщении.

Отметим, что движение накануне было осложнено. Из-за неблагоприятных погодных условий был временно ограничен выезд транспорта из города Нефтеюганск.