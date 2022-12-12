В Нефтеюганске из-за непогоды ограничен выезд транспорта из города

В Нефтеюганске из-за разбушевавшейся непогоды ввели ограничение на выезд транспорта из города. Информация об этом опубликована в группе мэрии "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемые жители и гости города Нефтеюганска! Информируем о том, что в связи с погодными условиями временно ограничен выезд транспорта из города. На автомобильных дорогах в сторону Сингапая, Сургута, Ханты-Мансийска ограничен поток транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным окружной Госавтоинспекции, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель), на участке автодорог "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" с 846 по 953 км и "Иртыш" с 0 по 72 км в Ханты-Мансийском районе ограничен скоростной режим движения для всех видов транспорта до 70 км/ч.