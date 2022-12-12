В Госдуме призвали готовиться к ударам ВСУ по всей России

Депутат Госдумы Андрей Гурулев ("Единая Россия") призвал быть готовыми к ударам ВСУ по объектам по всей территории РФ.

"HIMARS уже не на 70 километров летают, а на 145. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему — поставят им рано или поздно орудия любой дальности. Мы должны это просчитывать и готовиться", — заявил Гурулев в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению парламентария, Украина может ударить по тылу — по складам и скоплениям войск.

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванный источник в Киеве, знакомый с вопросами обороны, что украинские власти угрожают атаками на объекты в глубине российской территории, в том числе в Сибири. Такие настроения, по данным издания, в Киеве появились после атак на российские военные аэродромы под Саратовом и Рязанью.