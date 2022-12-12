12 Декабря 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Газпром нефть

Ключевое нефтесервисное предприятие Baker Hughes продолжит работу в Тюменской области под новым брендом

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с представителями российского менеджмента, к которому перешел нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России, сообщили Накануне.RU.

Ключевое нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом - "Технологии ОФС". Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора.

“Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсами”, - сказал Давид Гаджимирзаев.

В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр.

"Наша задача — сохранить производство, обеспечить занятость людей", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Напомним, ранее стало известно, что Правительство России поддержит Тюменский межрегиональный нефтегазовый кластер. Губернатор Александр Моор, говоря о возможности в России вырастить собственный конкурентоспособный нефтесервис отметил, что необходимо найти новые формы взаимодействия между компаниями ТЭК, как крупными заказчиками, и промышленными предприятиями.

"Мы в Тюменской области уже не одно десятилетие занимаемся выстраиванием таких взаимоотношений. Наши цели понятны – нарастить объем промышленного производства, увеличить занятость населения, нарастить компетенции. Большой эволюционный путь привел нас к идее создания межрегионального нефтегазового кластера, для того чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, чтобы перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации", – отмечал Александр Моор.

Отметим, что Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться. Именно так, по мнению главы региона, можно вырастить в России свои крупные и высокотехнологичные сервисные компании. Это будет эффективным ответом на вызовы, которые стоят перед страной.

Теги: Александр Моор, нефтесервис, Baker Hughes, бренд



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