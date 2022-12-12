12 Декабря 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
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Пушилин поручил отключить домофоны в домах для укрытия в подъездах при обстрелах

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил главам городов отключить системы домофонов в многоквартирных домах для укрытия людей при артиллерийских обстрелах. Решение принято по итогам совещания с правительством, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.
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Ранее Пушилин говорил, что не все проявляют сознательность и держат подъезды открытыми, на что неоднократно поступают жалобы.

Также поручено проверить доступность и обеспеченность всем необходимым убежищ, разместить на каждом жилом доме объявления с адресами убежищ и листовку "Как вести себя во время обстрелов".

Правительство ДНР и администрация главы республики должны проверить соблюдение дистанционного режима работы, на который накануне было рекомендовано перевести максимальное число сотрудников, и соблюдение мер безопасности на всех работающих предприятиях.

Кроме того, будет создан чат-бот для сбора информации о нарушениях, например когда закрыто убежище или не отпускают с работы.

Донецк ежедневно подвергается сильным обстрелам, в том числе центр города. Ранее военкоры сообщили, что защитить Донецк нет возможности. Военкор Александр Сладков возмущен тем, что командование не отвечает на них.

"Пока не разнесем центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся", - написал он.

Позже он снова призвал нанести удар по Банковой.

Теги: ДНР, Денис Пушилин



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