Пушилин поручил незамедлительно рекомендовать перевести максимум работников на дистант

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рекомендовал немедленно перевести на дистанционный режим работы максимальное количество работников во всех организациях республики. Об этом он заявил в своем видеообращении и издал соответствующее поручение, опубликованное на своем сайте.

В начале декабря Пушилин уже призывал всех руководителей по максимуму перевести работников на удаленный режим. С тех пор обстрелы не только не прекратились, но и усилились. Украинские нацисты почти ежедневно остервенело бьют по центру Донецка.

Накануне в самом центре города под артиллерийский обстрел попали Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко, здание института "Донгипрошахт", Республиканский центр информационных технологий, Дом работников культуры, Центральная городская клиническая больница №1,

пять корпусов больницы Калинина, бюро судебно-медицинской экспертизы, центр медицинской генетики и перинатальной диагностики, центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, общежитие и учебный корпус Донецкого национального медицинского университета имени Горького, множество жилых домов и автомобилей, в том числе 16 автомобилей скорой помощи. В других районах также большие разрушения. Каждый день гибнут люди, еще больше раненых.

В своем обращении глава региона сказал, что у властей нет правового механизма для перевода работников на дистанционный режим в обязательном порядке, но он настоятельно рекомендует это сделать и довести рекомендации до работников. В поручении употреблена эта же формулировка: "...рекомендовать... незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения".

"Ко мне поступала жалоба буквально сегодня по поводу того, что в Петровском районе Донецка отдел образования заставляли выходить на работу, невзирая на обстрелы. Это недопустимо, будем эту ситуацию контролировать и вмешиваться", — заверил Пушилин.

Подобные жалобы исходят от многих других работников других организаций. Их заставляют выходить на работу или увольняться.

Как сообщают военкоры, Донецк нет возможности защитить от обстрелов.