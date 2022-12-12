Шахта "Шерегешская" приостановила работу из-за обвала грунта

В Кемеровской области на рудной шахте "Шерегешская" (входит в состав "Евраз ЗСМК") произошел обвал грунта, в связи с этим на ней были приостановлены подземные работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Там уточнили, что обвал грунта произошел над участком горного отвода предприятия. Под данной площадью подземные работы не ведутся.

В момент обрушения людей под землей не было, так как происходила пересменка.

В октябре добыча угля была приостановлена на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области, где произошло возгорание. Были эвакуированы более 100 горняков.