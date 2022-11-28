Минобороны Австрии: Украина погрузится в темноту через несколько недель без помощи Запада

Если Украине не будет доступна мощная противовоздушная оборона, то через несколько недель страна погрузится в полную темноту, заявил стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничтожения Вооруженными силами России трети систем ПВО.

"Европа пытается наскрести то, что есть, и отправить это Украине. Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу", - заключил полковник.

В пятницу в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины нехватка мощности составляет около трети.

В среду сообщалось, что из строя вышло большинство ТЭС и ГЭС Украины, а также три подконтрольные Киеву АЭС. Позже электроснабжение объектов критической инфраструктуры было восстановлено.