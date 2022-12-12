12 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/incekb / telegram-канал &quot;Инцидент Екатеринбург&quot;

Жительница Нижнего Тагила замуровала семью в их собственной квартире

Сегодня утром семья из Нижнего Тагила при выходе из квартиры поняла, что не может открыть входную дверь. Как позднее оказалось, неизвестная ночью пришла в подъезд с монтажной пеной и замуровала жильцов в собственном жилье. Об этом сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на подписчицу и по совместительницу хозяйку квартиры.

"Мы по жизни неконфликтные люди. Пришлось обратиться в полицию. Незнакомку ищут. Найдем, видимо, тогда все и узнаем. Искренне надеемся, что это была ошибка", - рассказала тагильчанка.

Неизвестная из Нижнего Тагила замуровала семью в квартире(2022)|Фото: t.me/incekb / telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

Как сообщает пресс-служба МУ МВД России Нижнетагильское, личность любительницы решать конфликты монтажной пеной уже устанавливается. При этом хозяйка квартиры правоохранителям, по их словам, уже хорошо знакома.

"Ранее она проживала по улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чем она сама и другие жильцы сообщали в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы. В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается личность ночной визитерши для выяснения всех обстоятельств случившегося и принятия обоснованного процессуального решения", - сообщили в пресс-службе.

Теги: Нижний Тагил, квартира, монтажная пена, полиция



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