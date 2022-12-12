12 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В ДТП с автобусом на Серовском тракте погиб депутат Суслов

Водителем внедорожника, погибшим в ДТП с участием автобуса на Серовском тракте, оказался депутат думы Ивдельского городского округа, зампредседателя думы последних двух созывов Федор Суслов. Об этом сообщают "Вечерние Ведомости" со ссылкой на личный источник.

Ранее сообщалось, что погибший является 63-летний директором коммерческой фирмы из Ивделя. Он возглавляет ООО "Спецтехника", которое оказывает услуги по уборке дорог. В автобусе находились 27 пассажиров и водитель, пятеро из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу.

В прокуратуре Нижней Туры сообщили, что проконтролируют ход дослественной проверки, а также дадут оценку качеству выполнения работ по зимнему содержанию дорог на поднадзорной территории.

Теги: Суслов, депутат, ДТП, автобус



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