11 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале в ДТП с автобусом погиб один человек, еще пятеро пострадали

В ДТП на Серовском тракте с участием автобуса погиб человек. Еще пятеро пострадали.

ЧП произошло около 15 часов дня на 235 км дороги Екатеринбург – Серов. Водитель Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречу и столкнулся с пассажирским автобусом Yutong, ехавшим по маршруту 509 "Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург".

"Водитель кроссовера выбрал скорость, несоответствующую конкретным погодным условиям, вследствие чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с  автобусом", - сообщил начальник пресс-службы регионального главка  МВД Валерий Горелых.

Водитель Toyota – 63-летний директор коммерческой фирмы из Ивделя – от несовместимых с жизнью травм погиб на месте.

ДТП с автобусом.(2022)|Фото: В.Н. Горелых

В автобусе находились 27 пассажиров и водитель, пятеро из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в местную больницу.

"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством  подполковника полиции  Константина Левина. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно  организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток", - сообщил Горелых.

"Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза. По итогам навшихся проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых. Расследование продолжается. Более подробные и точные обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: дтп, автобус, внедорожник, серовский тракт



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