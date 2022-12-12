Японец возглавил балетную труппу Национальной оперы Украины

Новым художественным руководителем балетной труппы Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, также известной как Киевский балет, стал бывший японский танцор балета Нобухиро Тэрада.

Тэрада является первым в истории японцем на этом посту, пишет ТАСС. Он родился в Киото в 1976 г. В возрасте 11 лет Тэрада поступил в балетное училище в Киеве и в 1995 г. присоединился к балетной труппе Национальной оперы Украины. В составе коллектива он выступал на протяжении почти 20 лет. После ухода со сцены он стал помощником художественного руководителя балетной труппы.

В этом месяце в Японии запланировано несколько выступлений Киевского балета. Они приурочены к 50-й годовщине первых гастролей коллектива в стране.