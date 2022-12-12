В России появится спецзона для испытаний беспилотных грузовиков

В России во второй половине 2023 года появится специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков.

Как сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, она будет создана на базе завода технопарка в городе Бор Нижегородской области. "Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии", - сказал он.

В настоящее время для создания такой беспилотной зоны "Андроидная техника" совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации.

Отмечается, что за счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в России целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2.

Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным во оружением. Разработка имеет самыепередовыев России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта, сообщает РИА"Новости".

Как сообщалось ранее,начало эксперимента по запуску беспилотных грузовых машин по трассе М-11 запланировано на 2023 год.