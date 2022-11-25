Минэкономразвития: тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 начнется в 2023 году

Начало эксперимента по запуску беспилотных грузовых машин по трассе М-11 запланировано на 2023 год.

Недавно установленный кабмином России экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 между Москвой и Петербургом — это важный результат, который позволит ускорить развитие беспилотного транспорта в стране, заявил заместитель главы Минэкономразвития Максим Колесников, сообщает РИА "Новости".

24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург скоро будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей. Глава государства также заявил о необходимости обеспечить в стране массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в течение ближайших десяти лет.

Как сообщалось ранее, компании "Сберавтотех" и "Камаз" готовы приступить к тестированию трех беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.